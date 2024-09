132ª Delegacia de Polícia (132ª DP) - Divulgação/PM

Publicado 23/09/2024 16:10

Arraial do Cabo - Um homem foi preso em flagrante na tarde do último sábado (21) após agredir a companheira em uma residência, localizada na Avenida Getúlio Vargas, no Centro de Arraial do Cabo. A vítima procurou a Polícia Militar para denunciar o ocorrido.

Segundo a PM, a mulher relatou que o companheiro, identificado como R.R.G., é usuário de drogas e que, durante uma discussão, a agrediu fisicamente e danificou pertences dela, como uma televisão e um celular.

Uma equipe acompanhou a vítima até a residência, onde encontrou o agressor. Ambos foram conduzidos para a 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP) e, posteriormente, para a 126ª DP de Cabo Frio, Central de Flagrantes do dia, onde o homem foi autuado em flagrante por violência doméstica, conforme a Lei Maria da Penha, permanece preso.