Carro colide com um poste LN Notícias

Publicado 04/10/2024 18:23

Arraial do Cabo - Um acidente envolvendo um veículo e um poste foi registrado na manhã desta sexta-feira (4) na RJ-102, próximo ao distrito de Figueira, em Arraial do Cabo. O condutor do veículo ficou ferido e foi socorrido para um hospital da região.

De acordo com informações preliminares, a colisão ocorreu nas proximidades do Clube da Aeronáutica. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

O estado de saúde da vítima, um homem cuja identidade não foi divulgada, é considerado estável.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estiveram no local para prestar atendimento e realizar os procedimentos de praxe. A via chegou a ser parcialmente interditada para a remoção do veículo e do poste, mas o trânsito já foi normalizado.

A concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica na região também foi acionada para realizar os reparos necessários na rede.