Candidata a vereadora, Cyntia Tilli (PSD)Reprodução/ Rede social

Publicado 05/10/2024 12:23

Arraial do Cabo - A candidata a vereadora, Cyntia Tilli (PSD), teve o portão de casa onde mora, em Novo Arraial, Distrito de Arraial do Cabo, alvejado por tiros. A candidata não estava em casa no momento do incidente e ninguém ficou ferido. Ao chegar, neste sábado (5), pela manhã na residência a candidata encontrou o portão da garagem cheio de marcas de tiros.



O caso foi registrado na delegacia de Arraial do Cabo e peritos da Polícia Civil já estão a caminho da casa da candidata. Pelas imagens feitas por pessoas que estavam no local, alguns projéteis atingiram também a parte interna da residência.

As vésperas da eleição, a suspeita é de que o crime tenha motivação política. Cyntia é uma das candidatas que disputam uma cadeira no legislativo e tem grande representatividade nos Distritos e Centro.



Cyntia é candidata a vereadora pela chapa do prefeito e candidato à reeleição Marcelo Magno (PL).



