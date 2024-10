Marcelo Magno (PL), Ton Porto (PDT), Diego Silveira (MDB) e Andinho Cardoso (Cardoso) - Reprodução/ Rede social

Publicado 06/10/2024 16:44

Arraial do Cabo - Marcelo Magno (PL), candidato à reeleição em Arraial do Cabo, e Ton Porto (PDT), vice na chapa de Andinho Cardoso (Cardoso), ex-prefeito que, mesmo concorrendo indeferido, tenta retornar ao cargo, já votaram neste domingo (6) de eleições.



Os políticos exerceram seus direitos ao voto em diferentes pontos da cidade. Marcelo, que faz parte da coligação “A Força do Trabalho”, votou ainda no período da manhã, na Escola Municipal Francisco Porto de Aguiar.

O vice de Marcelo, Diego Silveira (MDB), também votou pela manhã, só que na Escola Adolpho Beranger Júnior.



Ton Porto, vice na coligação “Todos Por Arraial”, votou no período da tarde, publicando o momento nas redes sociais. Já Andinho ainda não compartilhou qualquer registro em suas mídias. As eleições municipais seguem com seções abertas até as 17h.