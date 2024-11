Operação realizada para combater o aluguel irregular de mesas, cadeiras e guarda-sóis, precisou utilizar dois caminhões para comportar os objetos apreendidos - Ruan Simas

Publicado 01/11/2024 18:11

Arraial do Cabo - A - A operação realizada nas Prainhas do Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo, para combater o aluguel irregular de mesas, cadeiras e guarda-sóis, precisou utilizar dois caminhões para comportar os objetos apreendidos, de acordo com registros de Ruan Simas.

A ação, que mobilizou as polícias Civil, Militar e Florestal, aconteceu na manhã desta sexta-feira (1º), reunindo mais de 15 viaturas no local. O acesso à praia foi totalmente fechado.



Em setembro, a Marinha do Brasil suspendeu o desembarque de turistas nas Prainhas do Pontal do Atalaia. A decisão foi tomada devido à falta de segurança e de fiscalização adequada, gerando apreensão entre os trabalhadores do turismo que dependem da área para o sustento.



A região, que faz parte da Reserva Extrativista Marinha (Resex), é uma Unidade de Conservação Federal sob a gestão do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que possui autonomia para controle e fiscalização das atividades no local.



As ações têm o apoio da maioria dos frequentadores, que relatam insatisfação com a abordagem persistente e os valores elevados cobrados por barraqueiros. Banhistas também reclamam da falta de espaço devido à quantidade de equipamentos para aluguel, apontando que, muitas vezes, quase não há lugar para quem prefere levar sua própria cadeira.