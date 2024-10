Secretaria de Saúde - Ascom

Secretaria de Saúde Ascom

Publicado 31/10/2024 15:58

Arraial do Cabo - Arraial do Cabo vai extinguir o uso da carteirinha de papel para as marcações de consultas e exames, informou a secretaria de Saúde nesta quinta-feira (31). Com a informatização do serviço, todas as marcações serão feitas exclusivamente através do sistema digital. A alteração passa a valer a partir de 1º de novembro.



A mudança, diz a pasta, visa facilitar a vida da população e dar agilidade ao trabalho.



O secretário de Saúde, Jorge Diniz, explica que toda comunicação com o paciente será feita através do SMS. “O paciente receberá uma mensagem (SMS) direto no telefone, com as informações do dia da consulta ou exame, bem como o local e a hora. Para o município, isso significa eficiência e agilidade e para o paciente é economia de tempo e dinheiro, já que ele não precisa mais se deslocar.”



Para ser atendido nas unidades de saúde do município é preciso ser cadastrado na Estratégia de Saúde da Família do bairro onde a pessoa reside. Para o cadastramento basta apresentar um documento de identidade, o comprovante de residência atualizado e o cartão do SUS. Para atualizar o cartão do SUS basta ir até à Secretaria de Saúde de segunda até quinta-feira, das 9 às 16 horas.



CONFIRA OS ENDEREÇOS ABAIXO:



- ESF Hermes Barcellos

Rua Manoel Duarte, S/N. Praia do Anjos

- ESF Canaã

Rua Almirante Tamandaré, nº 286. Canaã

- ESF Prainha

Rua José Pinto Macedo, S/N. Prainha

- ESF Boa Vista

Alameda Boa Vista, S/N. Boa Vista

- ESF Cabocla

Rua Tomé de Souza, S/N. Morro da Cabocla

- ESF Monte Alto

Rua São Marcos, nº 01. Monte Alto

- ESF Figueira

Rua São Januário, S/N. Figueira

- ESF Sabiá

Avenida Beija Flor, S/N. Sabiá

-Secretaria de Saúde

Rua Washington Luiz, nº 62 – Centro