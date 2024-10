Meio Ambiente - Reprodução

Meio Ambiente Reprodução

Publicado 31/10/2024 15:13

Arraial do Cabo - Nesta quarta-feira (30), a secretaria do Ambiente e Saneamento de Arraial do Cabo convocou toda a população a participar do diagnóstico socioambiental do Plano Municipal de Combate ao Lixo no Mar (PMCLM). A pesquisa tem como objetivo identificar os desafios ambientais que o município enfrenta.

A participação da sociedade civil e de órgãos ligados ao tema, diz a pasta, é fundamental para a construção das diretrizes do PMCLM, contribuindo para o cuidado e a proteção do nosso ambiente.