Criminoso é preso Câmeras de segurança

Publicado 31/10/2024 15:27

Arraial do Cabo - As investigações sobre o tiroteio ocorrido no último sábado (26) em Rio Bonito avançam rapidamente. Na tarde de terça-feira (29), a Polícia Civil prendeu mais um homem suspeito de envolvimento no crime, em Arraial do Cabo.

As imagens de câmeras de segurança foram cruciais para identificar os envolvidos. Um dos homens aparece em diversos momentos do crime. Ele é visto pilotando uma motocicleta, seguindo a Hilux utilizada pelos atiradores, e, após os disparos, retorna ao local para pegar carregadores de fuzil que haviam caído no chão.

O delegado Alexandre Netto informou que o elemento será indiciado por fraude processual, furto, porte ilegal de arma de fogo e também será investigado por participação no homicídio.

Outro envolvido, que aparece nas imagens procurando algo no chão após o tiroteio, foi preso em Minas Gerais, após a Polícia Civil de Rio Bonito emitir um alerta para as autoridades locais. Ele também possui um mandado de prisão e é investigado por participação no crime.