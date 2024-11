Cerimônia Nacional de entrega do selo Bandeira Azul 2024 - Ascom

Publicado 04/11/2024 15:05

Arraial do Cabo - O Yacht Clube da Bahia, em Salvador, sediou na tarde de sexta-feira (1°) a Cerimônia Nacional de entrega do selo Bandeira Azul 2024. O evento contou com a presença de gestores de praias, marinas, autoridades locais, prefeitos, secretários de meio ambiente e representantes de organizações ambientais de diversas regiões do Brasil.



Arraial do Cabo esteve representado pelo secretário do Ambiente, Jorge Oliveira, e pela subsecretária Keila Ferreira. Durante a cerimônia, além da entrega da certificação, foram realizadas a abertura da nova temporada 2024/2025 e a premiação do júri Nacional para os “Destaques em Educação Ambiental” da temporada 2023/2024.



No município, a Praia Lagunar do Caiçara foi selecionada para receber o selo Bandeira Azul na temporada 2024-2025, tornando-se a primeira praia de Arraial do Cabo a conquistar essa certificação. O selo, concedido pela Foundation for Environmental Education (FEE), organização internacional com sede na Dinamarca, é direcionado a praias que atendem a critérios.

