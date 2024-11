Vacinação antirrábica - Divulgação

Publicado 06/11/2024 15:34

Arraial do Cabo - A campanha de vacinação antirrábica em Arraial do Cabo, que seria realizada no dia 26 de outubro, foi transferida para o próximo sábado (9). Ao todo, serão 13 locais de vacinação no Centro e nos distritos. Todos os cães e gatos a partir dos 3 meses de idade e cadelas que tiveram filhotes há mais de 1 mês devem tomar a vacina. A dose é anual e auxilia no controle da raiva canina e felina. A vacinação é gratuita.



Recomenda-se que donos de cães levem focinheiras para seus animais com intuito de evitar acidentes.



Confira os locais e horários para levar o seu pet:



CENTRO:



Controle de Vetores – 9h às 16h30



Posto da Cabocla – 9h às 16h30



Posto Hermes Barcellos – 9h às 16h30



Posto Canaã – 9h às 16h30



Posto da Boa Vista – 9h às 16h30



Colégio Estadual “20 de Julho” – 9h às 16h30



DISTRITOS:



Monte Alto (Clínica Veterinária) – 9h às 16h30



Parque das Garças (CESCAP) – 13h às 16h30



Posto de Figueira – 9h às 16h30



Novo Arraial (Administração) – 9h às 12h



Sabiá (Posto de Saúde) – 13h às 16h30



Caiçara (Bar do Carlão) – 9h às 12h



Pernambuca (Administração) – 9h às 16h30

Programação Divulgação