Alteração no trânsito - Ascom

Alteração no trânsito Ascom

Publicado 05/11/2024 16:03

Arraial do Cabo - A Prefeitura de Arraial do Cabo está finalizando os preparativos para a realização do Festival de Frutos do Mar, que acontecerá entre sexta-feira (8) e domingo (10) na Praia Grande. Para garantir a segurança e o bom funcionamento do evento, a Prefeitura informa que haverá interdições viárias na região a partir da 0h desta terça-feira (5).



A Avenida Hermes Barcelos (orla Flávia Alessandra) terá trechos interditados nas esquinas com a Rua Arthur Bernardes (sentido Pontal do Atalaia) e com a Rua Pescador Seu Áureo (sentido Rebeche). As interdições permanecerão em vigor até as 23h do dia 11 de novembro.



Sobre o Festival



O Festival de Frutos do Mar promete ser um grande sucesso, com muita música, gastronomia diversificada e chopp gelado.

Alteração no trânsito Ascom

Alteração no trânsito Ascom