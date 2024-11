IFRJ Campus Arraial do Cabo - Reprodução

Publicado 05/11/2024 15:41

Arraial do Cabo - O Campus Arraial do Cabo do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) está com inscrições abertas para o processo seletivo dos cursos técnicos integrados ao ensino médio. Os estudantes que concluíram ou estão concluindo o Ensino Fundamental podem se inscrever até o dia 24 de novembro para os cursos de Informática e Meio Ambiente.



A prova com questões objetivas de matemática e português, será realizada no dia 15 de dezembro.



Os cursos técnicos têm duração de 6 períodos (3 anos) e oferecem formação completa, combinando o Ensino Médio com qualificação profissional. No campus Arraial do Cabo, os alunos podem optar entre dois cursos:



Informática: Capacita os estudantes a atuar com tecnologias digitais, manutenção, programação, redes de computadores e soluções tecnológicas. Por meio de aulas práticas em laboratórios modernos, os alunos desenvolvem habilidades que variam desde a criação de sistemas até o suporte técnico.

Meio Ambiente: Ideal para jovens que desejam atuar na área ambiental, este curso técnico oferece uma formação teórica e prática voltada para sustentabilidade, preservação de ecossistemas e gestão ambiental. Localizado em Arraial do Cabo, uma cidade conhecida pela biodiversidade, o campus permite que os estudantes realizem atividades práticas em contato direto com o ambiente natural.

O IFRJ oferece diversos benefícios para os estudantes, desde infraestrutura avançada até o contato com projetos de ensino, pesquisa e extensão. Confira as principais vantagens:



Ambiente de aprendizado completo: O campus possui laboratórios equipados, biblioteca e salas adequadas para o aprendizado prático e teórico, essenciais para o desenvolvimento dos estudantes.

Projetos de pesquisa e extensão: Os alunos podem se envolver em projetos que contribuem com a comunidade local e aplicar o conteúdo aprendido em sala de aula.

Auxílio Estudantil: O IFRJ oferece auxílio financeiro para estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, contribuindo para despesas de alimentação, transporte e material didático, o que facilita a permanência e o sucesso dos alunos no curso.

Inscrições e edital