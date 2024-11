440 pinos de cocaína, 22 toras de maconha, 18 munições, dois carregadores de pistola, um rádio transmissor, quatro balanças de precisão, um cinto tático, roupas táticas, uma capa de colete e diversos materiais de endolação - Divulgação/PM

Publicado 06/11/2024 15:59

Arraial do Cabo - Um homem de 35 anos foi preso por tráfico de drogas na manhã desta terça-feira (5), em Arraial do Cabo. A ocorrência foi registrada por volta das 8h40 na Rua Tomé de Souza, na Praia dos Anjos.



A ação ocorreu quando guarnições policiais receberam informações de que um elemento possivelmente guardaria drogas e munições dentro de casa e no terreno da frente. No local, segundo a ocorrência, as equipes foram recebidas pelo suspeito, que autorizou a entrada dos agentes na residência.



No interior da casa, os policiais encontraram uma balança de precisão e materiais de endolação. No terreno da frente, os agentes localizaram as munições e os entorpecentes alvos da denúncia. Ao todo, foram arrecadados 440 pinos de cocaína, 22 toras de maconha, 18 munições, dois carregadores de pistola, um rádio transmissor, quatro balanças de precisão, um cinto tático, roupas táticas, uma capa de colete e diversos materiais de endolação.



Diante dos fatos, o elemento foi detido e, juntamente com o material apreendido, encaminhado para a 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP) de Arraial do Cabo. Posteriormente, ele foi levado para a DEAM de Cabo Frio, central de flagrantes do dia, onde permaneceu preso e à disposição das autoridades.