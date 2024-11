Vistoria - Reprodução

Publicado 06/11/2024 15:40

Arraial do Cabo - Os bugueiros de Arraial do Cabo têm a próxima quinta-feira (14) para realizar a vistoria obrigatória dos veículos. A inspeção é realizada pela Coordenadoria Municipal de Trânsito (COMTRANS), na Avenida General Bruno Martins, Villa Industrial, nos períodos de 10h às 11h40 e das 14h às 16h10.



Para participar, o bugueiro deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa de vistoria, que deve ser emitido junto à Secretaria de Fazenda. O calendário detalhado com as datas da vistoria foi publicado na edição 1.246 do Diário Oficial do município.

Para realizar a inspeção, é preciso apresentar cópias de documentos específicos, incluindo o CRLV 2024, CNH com EAR válida, laudo do INMETRO atualizado, certidões negativas de débitos, antecedentes criminais estaduais e federais, comprovante de residência recente, apólice de seguro vigente e o comprovante de ISS de 2024.



As autoridades locais orientam que, ao contratar o serviço de buggy, os turistas verifiquem se o veículo exibe o selo de vistoria da COMTRANS, garantindo que o veículo está regularizado para operar na cidade.