Atividade irregular de aluguel de cadeiras, mesas e ombrelones na área - Reprodução

Publicado 18/11/2024 14:32

Arraial do Cabo - Neste sábado (16), uma operação conjunta envolvendo a Secretaria de Posturas, Ordem Pública e Fiscalização, a Secretaria de Segurança Pública (Proeis) e a Polícia Militar (PMERJ) foi realizada nas Prainhas do Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo, com o objetivo de reprimir a atividade irregular de aluguel de cadeiras, mesas e ombrelones na área.



As autoridades identificaram que grupos responsáveis pela locação desses itens extorquiam turistas e ocupavam todo o espaço público. De acordo com denúncias recebidas, os visitantes que desejassem utilizar a praia precisavam pagar valores entre R$ 100 e R$ 500 aos responsáveis pelo aluguel. Aqueles que se recusavam a pagar eram ameaçados de agressão.



Durante a operação, foram apreendidos 110 cadeiras de alumínio, 26 cadeiras de plástico, duas mesas de plástico e 10 ombrelones. As ações tem como objetivo garantir a ordem pública, a segurança dos turistas e o uso adequado do espaço público.