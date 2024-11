Acidente - Reprodução/Rede social

Acidente Reprodução/Rede social

Publicado 14/11/2024 17:40

Arraial do Cabo - Um carro desceu desgovernado pelo Morro da Cabocla, em Arraial do Cabo, na madrugada desta quarta-feira (13), causando danos ao longo do trajeto.



Segundo relatos, o veículo aparentemente perdeu o freio e atingiu quatro carros, três motos e a entrada da Capela de Nossa Senhora Aparecida.



O acidente ocorreu enquanto duas pessoas estavam no veículo, incluindo um idoso, que estaria ao volante.



Além dos danos aos veículos e à capela, o carro colidiu com um poste, interrompendo o fornecimento de energia para várias residências na região.



Equipes da Enel foram acionadas para realizar os reparos e restabelecer o serviço de energia elétrica.



Veja o vídeo.

Acidente Reprodução/Rede social

Acidente Reprodução/Rede social