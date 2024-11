A expectativa é de rede hoteleira ultrapassando os 80% nas cidades e estradas lotadas. - Imagem ilustrativa

Publicado 12/11/2024 17:58

O feriado da Proclamação da República, comemorado nesta sexta-feira (15), está chegando e, com isso, turistas de todas as partes do Brasil já estão se mobilizando em direção à Região dos Lagos. A expectativa é de rede hoteleira ultrapassando os 80% nas cidades e estradas lotadas.



À espera de 183 mil veículos, Búzios, Arraial do Cabo e Cabo Frio, os municípios mais procurados da Região dos Lagos, devem registrar entre 80% e 96% de ocupação nos meios de hospedagem. Inclusive, de acordo com a prefeitura, o Terminal de Ônibus de Turismo (TOT) da cidade cabo-friense deve registrar, entre quarta (13) e domingo (17), 100% de ocupação, com 160 veículos de turismo autorizados a permanecer no espaço.



De acordo com a prefeitura de Cabo Frio, que faz 409 anos nesta quarta-feira (13), a expectativa de ocupação hoteleira é de 96%. O número leva em consideração o período entre sexta-feira e domingo (17). Ainda de acordo com o município, ao estender o intervalo até a próxima quarta-feira (20), Dia da Consciência Negra, o valor cai, sendo estimado que 82% dos leitos da rede hoteleira estejam ocupados.



Já Búzios, que comemora 29 anos nesta terça-feira (12), também espera que a ocupação hoteleira ultrapasse os 90% durante os seis dias “de folga”. De acordo com Thomas Weber, presidente do Sindicato de Hospedagem e Alimentação (SINDSOL Búzios), o alto número se deve aos atrativos oferecidos na cidade.



“Búzios é um município que se destaca não apenas pelas belas praias, trilhas e esportes, mas também por oferecer um serviço de passeios, hospedagem e gastronomia bastante diferenciado, e isso contribui para ser muito procurado durante todo o ano, em especial nos feriados prolongados, principalmente pelos cariocas, que são turistas fiéis de Búzios”, destaca Thomas.



O município de Arraial do Cabo também estima uma alta taxa de ocupação de hotéis e pousadas, segundo a prefeitura. De acordo com o levantamento do município, aproximadamente 85% dos leitos da cidade devem ser ocupados durante o feriado da Proclamação da República.



Além disso, o município espera um grande fluxo de turistas que virão apenas para passar o dia e retornar para suas cidades de origem.



Movimentação nas estradas

Uma grande massa de veículos começa a seguir em direção à Costa do Sol a partir desta quinta-feira (14). A Ponte Rio-Niterói projeta uma circulação de mais de um milhão de meios de transporte durante o período entre o feriado da Proclamação da República e o Dia da Consciência Negra, entre os dias 14 e 21. Segundo a concessionária, no sentido Niterói e Região dos Lagos, os dias de maior movimento estão previstos para quinta-feira, quando se espera a passagem de mais de 85 mil veículos, seguido pelo sábado (16), com previsão de mais de 78 mil.



Em relação à RJ-124, a expectativa é que 31 mil veículos sigam em direção à Região dos Lagos ainda na quinta-feira. De acordo com a Via Lagos, concessionária responsável pela rodovia, o dia de maior fluxo será na sexta-feira (15), com expectativa de 37 mil veículos circulando pela estrada.



Na BR-101-RJ/Norte, a previsão é de mais de 422 mil veículos entre esta quinta-feira e segunda-feira (18). Conforme a Arteris Fluminense, concessionária responsável pela rodovia, a expectativa é que o dia de maior fluxo seja no retorno do feriado, no domingo (17), com mais de 100 mil meios de transporte circulando pela estrada.