Arraial do Cabo - A Polícia Civil de Arraial do Cabo alerta a população sobre a tentativa de um novo golpe. No último domingo (10), uma mulher procurou a delegacia para registrar um falso boletim de ocorrência, alegando ter sido assaltada e ter seu celular roubado.

Ao ser questionada pelos policiais, a mulher confessou que a história era inventada e que a intenção era dar um golpe no seguro do celular. Ela havia danificado o aparelho propositalmente e planejava registrar um boletim de ocorrência falso para receber um novo aparelho pela seguradora. Ela foi autuada em flagrante e presa.

A Polícia Civil ressalta que investiga todos os casos de roubo e furto com rigor, inclusive realizando diligências no local do crime e analisando imagens de câmeras de segurança. A prática de registrar boletins de ocorrência falsos é considerada crime de estelionato e pode resultar em pena de reclusão de um a cinco anos, além de multa.