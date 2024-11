Vacinação - Divulgação

Publicado 11/11/2024 14:38

Arraial do Cabo - Nesta segunda-feira (11), Arraial do Cabo dará início à campanha de vacinação com a vacina XBB contra a Covid-19. A secretaria de Saúde do município recebeu um novo lote deste imunizante, mais eficaz contra a variante XBB 1.5, que tem sido responsável pelo maior número de casos e internações no Brasil.



A vacina estará disponível em todas as unidades de saúde do município, com atendimento das 9h às 16h.



Confira o esquema vacinal para cada faixa etária:



- Crianças de 6 meses a menores de 5 anos: a vacina faz parte do Calendário de Vacinação. Crianças que já completaram o esquema vacinal (três doses) com outras vacinas contra Covid-19 podem receber uma dose adicional do imunizante monovalente XBB.

- Grupos prioritários (a partir de 5 anos): dose anual ou semestral, conforme o grupo, independentemente do número de doses anteriores recebidas.

- Pessoas com mais de 5 anos não vacinadas e que não pertencem a grupos prioritários: podem receber uma dose única.

O Ministério da Saúde reforça que as vacinas disponíveis continuam eficazes contra as variantes em circulação no país. Completar o esquema vacinal, incluindo as doses de reforço, é essencial para prevenir formas graves e óbitos pela doença.



Grupos prioritários para a vacinação:



- Crianças de 6 meses a menores de 5 anos;

- Pessoas com 60 anos ou mais;

- Pessoas com deficiências permanentes;

- Pessoas vivendo em instituições de longa permanência (ILPI e RI);

- Pessoas imunocomprometidas;

- Indígenas (em terras indígenas e fora delas);

- Ribeirinhos;

- Quilombolas;

- Gestantes e puérperas;

- Trabalhadores de saúde;

- Pessoas com comorbidades;

- Pessoas privadas de liberdade;

- Funcionários do sistema prisional;

- Adolescentes e jovens em medidas socioeducativas;

- Pessoas em situação de rua.

