Uma pistola Taurus PT-59 calibre 380, com oito munições intactas, R$ 1.650 em espécie e três aparelhos celulares - Divulgação/PM

Publicado 16/12/2024 16:05

Arraial do Cabo - Dois homens foram presos na noite deste domingo (15) após uma denúncia anônima e posterior abordagem policial na RJ-140, entre Arraial do Cabo e Cabo Frio. A dupla estava em posse de uma pistola calibre 380 e diversas munições.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma guarnição em patrulhamento foi acionada por populares que informaram ter visto dois indivíduos armados em um veículo Toyota Corolla branco, seguindo em direção a Cabo Frio. Imediatamente, a polícia iniciou as buscas e acionou outras equipes para realizar um cerco na região.

O veículo foi localizado e abordado na própria RJ-140. Durante a revista, os policiais encontraram uma pistola Taurus PT-59 calibre 380, com oito munições intactas, escondida embaixo do banco do carona. Além da arma, foram apreendidos R$ 1.650 em espécie e três aparelhos celulares.

Os ocupantes do veículo, identificados como J.A.R.D.M., de 39 anos, e M. R. J. S., de 37 anos, foram presos em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. M.R.J.S. possui antecedentes criminais por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Os dois homens foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio (126ª DP), onde o caso foi registrado. A arma, a munição, o dinheiro e os celulares foram apreendidos.