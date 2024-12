Carro carbonizado na Praia do Pontal - Reprodução

Publicado 16/12/2024 15:25

Arraial do Cabo - Um corpo foi encontrado ao lado de um carro carbonizado, na Praia do Pontal, em Arraial do Cabo, na madrugada deste domingo (15). Conforme informações extraoficiais, a vítima seria o emrpesário e taxista, Marcelo Santana



Segundo moradores da região, ele estaria desaparecido há alguns dias.



A Polícia Militar auxiliou no isolamento da área e a perícia da 132ª DP foi acionada. O corpo foi levado para o IML de Cabo Frio.

Empresário e taxista, Marcelo Santana Rede social