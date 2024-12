Prefeito Marcelo Magno e autoridades locais - Ascom

Publicado 13/12/2024 17:55

Arraial do Cabo - O vento de dezembro já balança a primeira Bandeira Azul da cidade de Arraial do Cabo, na Praia Lagunar do Caiçara. A cerimônia de hasteamento do símbolo internacional aconteceu na manhã desta sexta-feira (13), reunindo autoridades, moradores e representantes de instituições ambientais na beira da lagoa.



O evento apresentou ao público a nova estrutura do local, e espaços instagramáveis como o deck, o balanço e a parede de raízes chamaram a atenção dos visitantes



Um espaço dedicado à cultura cabista destacou o trabalho de artesãos que utilizam materiais sustentáveis, como madeira reaproveitada e escamas de peixes. Suas criações chamaram a atenção pelo cuidado e pela delicadeza, exaltando a identidade local.



Entre os presentes estavam Paloma Arias, coordenadora geral do Instituto Escola do Mar e representante oficial do Programa Bandeira Azul; Luiz Fabbriani, presidente da Prolagos; o prefeito Marcelo Magno; e os secretários de Ambiente e Turismo, Jorge Oliveira e Junior Chuchu.



Com a certificação, Arraial do Cabo ganha ainda mais visibilidade no cenário nacional e internacional, atraindo turistas que valorizam destinos comprometidos com a preservação ambiental. Para o prefeito Marcelo Magno, a conquista reflete o esforço coletivo da população cabista. “Com essa certificação, mostramos ao mundo que Arraial do Cabo valoriza o meio ambiente e a qualidade de vida de seus moradores. Este é um marco importante para nossa cidade, que nos enche de orgulho”.

Cerimônia de hasteamento Ascom

