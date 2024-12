Protesto de barraqueiros - Reprodução

Protesto de barraqueiros Reprodução

Publicado 13/12/2024 15:18

Arraial do Cabo - A manhã desta quinta-feira (12) começou com um clima de tensão em Arraial do Cabo, com um protesto que reuniu barraqueiros na subida para a Praia do Forno e em frente à Câmara Municipal. A manifestação foi motivada pela decisão do Ministério Público Federal (MPF) que determinou a remoção das barracas instaladas na praia, uma medida que gerou grande repercussão na cidade.



Os manifestantes expressaram a insatisfação com a decisão, alegando que a presença das barracas é fundamental para a economia local e para o turismo. Muitas famílias dependem dessa atividade para o sustento, e a remoção das barracas pode gerar um impacto negativo significativo na vida dessas pessoas.



Durante o protesto, os manifestantes carregavam cartazes e faixas com frases como “Salvem as famílias da Praia do Forno”.



A decisão do MPF foi baseada em denúncias de irregularidades nas instalações das barracas, como falta de licença ambiental e ocupação indevida da faixa de areia.