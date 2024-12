Competidores Rian Alcântara, Marcos Antônio e Juan Reinhardt - Rede social

Publicado 12/12/2024 15:09

Arraial do Cabo - No último fim de semana, alunos do Colégio Municipal Vera Felizardo, em Figueira, Arraial do Cabo, brilharam na Etapa Rolls Gracie, promovida pela Federação de Jiu-Jítsu do Estado do Rio de Janeiro (FJJRio). Representando o projeto Beira Mar Jiu-Jitsu, os jovens atletas conquistaram seis medalhas: quatro de ouro, uma de prata e uma de bronze.

Sob a orientação do professor Feliphe Teixeira e como parte da equipe Trinity, liderada pelo professor Pirrike, os competidores Rian Alcântara, Marcos Antônio e Juan Reinhardt foram os grandes destaques, mostrando técnica e determinação em disputas de alto nível.

A Etapa Rolls Gracie, promovida pela Federação de Jiu-Jítsu do Estado do Rio de Janeiro (FJJRio), é uma competição anual que homenageia Rolls Gracie, figura influente no desenvolvimento do jiu-jítsu brasileiro. Realizada em dezembro, a edição de 2024 ocorreu entre sábado (7) e domingo (8), reunindo atletas de diversas categorias e faixas etárias. O evento, tradicionalmente sediado na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, destaca-se como uma das etapas finais do calendário competitivo da FJJRio.