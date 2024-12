Formatura da Educação Infantil - Ascom

Publicado 10/12/2024 17:18

Arraial do Cabo - Arraial do Cabo realiza formatura para mais de 400 alunos da Educação Infantil que estão se formando esta semana. As cerimônias, marcadas por momentos de emoção e alegria, simbolizam o encerramento de uma etapa fundamental na formação dessas crianças, abrindo caminho para um futuro cheio de possibilidades.



Com o tema “Pequenos Cabistinhas Leitores”, as formaturas estão sendo realizadas no Centro Educacional e Cultural Manoel Camargo. Alunos, responsáveis, professores, diretores e supervisores das unidades escolares são os convidados desta linda celebração.



Nesta segunda-feira (9), os alunos da Creche Municipal Maria do Socorro Dantas iniciaram a programação. Até sexta-feira (13), estudantes das unidades Maria Cândida, Jardim de Infância Professora Emília Corrêa de Macêdo, Escola Municipal Sagrado Coração de Jesus e João Torres também terão a oportunidade de receber seus diplomas.

