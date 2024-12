Desocupação de um prédio público - Divulgação/GM

Publicado 06/12/2024 13:56

Arraial do Cabo - Aconteceu nesta quinta-feira (5) a desocupação de um prédio público localizado na Avenida da Liberdade, em Arraial do Cabo. O imóvel, que abrigava o antigo alojamento da Álcalis, voltou à posse da prefeitura da cidade após cumprimento de um acordo judicial.



Segundo a prefeitura, as pessoas em situação de vulnerabilidade social que ocupavam o local tiveram até essa data para desocupar o imóvel. Durante a ação, o juiz da Comarca de Arraial do Cabo, José Renato de Mattos, acompanhado pela Defensoria Pública e pela Procuradoria Geral do Município, realizou uma inspeção para verificar a presença de possíveis ocupantes. O prédio, no entanto, já se encontrava vazio, restando apenas a remoção de alguns pertences.

Para evitar novas invasões, todas as entradas do imóvel foram bloqueadas com tijolos. A operação contou com apoio da Secretaria de Segurança Pública, Polícia Militar, Secretaria de Desenvolvimento Social, Posturas e IDAC.



Após uma vistoria técnica da Defesa Civil de Arraial do Cabo, realizada em conjunto com um engenheiro da Prefeitura, o imóvel foi interditado devido às condições estruturais precárias. A medida teve como objetivo garantir a segurança física dos antigos moradores, da população local e prevenir possíveis danos às áreas vizinhas.

