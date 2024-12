Processo seletivo - Divulgação

Processo seletivo Divulgação

Publicado 04/12/2024 18:09

Arraial do Cabo - Nesta terça-feira (3), Arraial do Cabo iniciou as inscrições do Processo Seletivo 003/2024 para Contratação Temporária por Tempo Determinado e Formação de Cadastro Reserva de Cargos para o ano letivo de 2025.



As inscrições acontecem online no site oficial da prefeitura e vão até o dia 10 de dezembro. Haverá também suporte presencial nesta quarta (4) e quinta (5), das 9h às 16h, na Sede da Secretaria de Educação.



Estão disponíveis vagas para todos os níveis de escolaridade em diversas áreas de atuação na Secretaria de Educação como: Fisioterapeuta, auxiliar de serviços gerais, vigia, secretário escolar, psicólogo, técnico de enfermagem, entre outros.

Anúncio Divulgação

Anúncio Divulgação