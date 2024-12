Mulher sofre acidente nas Escadaria das Prainhas - Reprodução/Rede social

Publicado 02/12/2024 16:50

Arraial do Cabo - Uma mulher sofreu um acidente neste sábado (30) na Escadaria das Prainhas, no Pontal do Atalaia, ponto turístico de grande visitação em Arraial do Cabo.



De acordo com informações preliminares, a vítima teria perdido o equilíbrio enquanto descia os degraus e sofreu uma queda.



Equipes de resgate foram acionadas rapidamente e prestaram os primeiros socorros ainda no local.



Apesar de consciente, a mulher apresentava ferimentos aparentes e dores intensas, sendo encaminhada ao hospital mais próximo para avaliação médica.



Ainda não há informações detalhadas sobre o estado de saúde da vítima ou as circunstâncias exatas do acidente.



Veja o vídeo.