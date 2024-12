132ª Delegacia de Polícia - Divulgação/PM

Publicado 02/12/2024 15:14

Arraial do Cabo - Uma situação de violência doméstica foi registrada na madrugada deste sábado (30) em Arraial do Cabo.

A Polícia Militar foi acionada por transeuntes, que relataram uma confusão generalizada envolvendo um moto táxi e moradores do condomínio na Avenida Luís Corrêa, na Vila Canaa.

Ao chegar no local, os policiais encontraram uma mulher caída no chão, com o rosto coberto de sangue. Ela afirmou ter sido agredida por seu companheiro, que, ao ser abordado pela equipe, foi identificado como um homem de 36 anos.

A vítima, de 34 anos, foi imediatamente socorrida pela Guarda Civil Municipal de Arraial do Cabo e levada ao Hospital Geral da cidade para cuidados médicos.

O indivíduo, de 36 anos, foi detido e conduzido à 132ª Delegacia de Polícia, em Arraial do Cabo, onde foi ouvido sobre o ocorrido. Posteriormente, ele foi encaminhado à Central de Flagrantes, na 126ª DP, em Cabo Frio, onde permaneceu preso.