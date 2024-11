Alunos do 9º ano do Colégio Vera Felizardo participam de uma aula especial - Ascom

Publicado 28/11/2024 15:08

Arraial do Cabo - Na manhã desta quarta-feira (27), os alunos do 9º ano do Colégio Vera Felizardo, em Figueira, participaram de uma aula especial. Eles receberam o fotógrafo documental Raphael Paz para uma ‘Oficina de Letramento Visual’ com foco em fotografia.



Durante a atividade, foram utilizados livros de grande relevância no cenário nacional e uma câmera fotográfica analógica, envolvendo os adolescentes de maneira prática e interativa.



A oficina integra o projeto de intervenção fotográfico-documental cultural-territorial-histórico: “De Capitão Sérgio Carvalho à Vera Felizardo: uma narrativa imagética pela história”.



A proposta busca acompanhar o cotidiano do colégio, registrando momentos, colhendo histórias e ministrando aulas de fotografia, utilizando o celular como ferramenta acessível e desafiadora para capturar e registrar imagens. Nas aulas, são explorados diversos temas relacionados à fotografia.

