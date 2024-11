Balanço das ações realizadas durante o Novembro Azul - Ascom

Publicado 27/11/2024 15:45

Arraial do Cabo - Arraial do Cabo divulgou o balanço das ações realizadas durante o Novembro Azul, iniciativa voltada à conscientização sobre a saúde masculina e a importância do acompanhamento médico regular. As atividades aconteceram nos bairros Monte Alto e Sabiá (Estratégias Saúde da Família) e no Condomínio Village do Pontal, com atendimentos médicos, consultas, exames e avaliação odontológica.



Na Estratégia Saúde da Família de Monte Alto, uma ação especial realizada na Creche Maria do Socorro Dantas incluiu avaliação odontológica e aplicação de flúor, beneficiando mais de 100 crianças e funcionários. Também foram aplicadas mais de 30 vacinas e feitas análises de cadernetas vacinais. Uma assistente social esteve presente para oferecer suporte à comunidade.



Já no Condomínio Village do Pontal, as atividades do Novembro Azul abrangeram 42 consultas de enfermagem, testes de glicose e aferição de pressão arterial, além de 16 sessões de acupuntura para relaxamento. O evento também contabilizou 17 consultas com clínico geral e 11 marcações de exames. Os participantes receberam orientações sobre temas como saúde do homem, tabagismo, saúde bucal e alimentação saudável, atendendo cerca de 31 pessoas.



Embora focado na saúde masculina, o Novembro Azul também beneficiou mulheres e crianças, promovendo saúde preventiva, educação e acesso a serviços de qualidade. A Secretaria de Saúde destacou que a iniciativa reflete seu compromisso em garantir o bem-estar e a inclusão social da população.

