4º Colóquio Internacional sobre Família AcolhedoraAscom

Publicado 27/11/2024 15:34

Arraial do Cabo - Nesta terça-feira (26), Arraial do Cabo esteve representado no 4º Colóquio Internacional sobre Família Acolhedora, realizado na sede do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ).

O evento constituiu um momento de grande relevância para o município, permitindo o aprofundamento das discussões sobre o acolhimento familiar e viabilizando o acolhimento não só como um serviço, mas como um movimento transformador.

A participação possibilitou reflexões expressivas sobre a implementação de melhorias voltadas à consolidação de Políticas Públicas eficazes, assegurando o direito fundamental de crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária.

Estiveram presentes o Serviço em Família Acolhedora, o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDDCA) e o Conselho Tutelar