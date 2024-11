Homem conhecido como "Foca" foi morto a tiros dentro de seu carro - Divulgação/PM

Publicado 25/11/2024 16:16

Arraial do Cabo - Nas primeiras horas da manhã deste domingo (24), um homem conhecido como “Foca” foi morto a tiros dentro de seu carro na Rua Rodovia General Bruno Martins, na Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo. O crime ocorreu em frente a um bar, próximo à Praça do Cova.

Segundo informações preliminares, “Foca” foi surpreendido por criminosos que efetuaram diversos disparos, deixando o veículo crivado de balas. Ele morreu no local. Ainda conforme informações, a vítima teria ligação com o tráfico de drogas e teria passagens policiais.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área até a chegada da perícia. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio. O caso foi registrado na 132ª Delegacia de Polícia, que investiga a autoria e a motivação do homicídio.