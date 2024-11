Funcionários da Unidade de Zoonoses, Castração e Atendimento de Animais (UZCA) - Reprodução

Publicado 22/11/2024 17:24

Arraial do Cabo - Em Arraial do Cabo, a Unidade de Zoonoses, Castração e Atendimento de Animais (UZCA), uma organização sem fins lucrativos que se dedica à causa animal e ao desenvolvimento comunitário, localizada na Rua dos Prazeres, 5, Monte Alto, inaugura no dia 1º de dezembro, das 14h às 19h, sua nova ala com visitação aberta ao público. As atividades começam oficialmente em 2 de dezembro, trazendo serviços ampliados e iniciativas que vão além do cuidado com os animais, contribuindo para o bem-estar e comodidade da comunidade local.

Novos serviços: Inclusão e bem-estar para todos

Uma das grandes novidades é a parceria como correspondente bancário do Banco do Brasil, que atenderá uma carência histórica da região. Em um raio de 15 quilômetros, não existe agência bancária, e o novo serviço facilitará o acesso da população a operações financeiras essenciais, promovendo inclusão e conveniência para o bairro.

Além disso, o novo espaço abrigará um CAT Café com produtos naturais, onde o público poderá interagir com gatinhos disponíveis para adoção em um ambiente acolhedor e lúdico.

A UZCA também expandirá sua atuação social com a oferta de cursos de capacitação para jovens, preparando-os para o mercado de trabalho e fortalecendo o desenvolvimento humano e econômico local.

Serviços veterinários e diferenciais

A UZCA continua oferecendo atendimento veterinário completo, incluindo consultas, exames complementares (raio-X, ultrassom), internações, transporte especializado via Uberdog e campanhas de castração para o controle populacional de cães e gatos. Além disso, agora conta com um profissional de banho e tosa com 28 anos de experiência, que utilizará técnicas modernas de grooming para embelezar os pets da região.

Benefícios para Apoiadores

Aqueles que se tornam apoiadores mensais não só auxiliam a instituição a manter suas operações, como também desfrutam de descontos de até 40% nos serviços oferecidos. Todo o valor residual das operações é destinado para ações de bem-estar animal, ajudando animais em situação de risco e promovendo atendimentos para famílias de baixa renda.

Impacto social e compromisso com a comunidade

Em seus três anos de existência, a UZCA já atendeu cerca de 1.000 animais por ano, consolidando-se como um pilar de suporte para a população e os animais em situação de vulnerabilidade. Com as novas iniciativas, a instituição amplia sua atuação, oferecendo soluções práticas para as necessidades do bairro e oportunidades reais de transformação social.

Venha conhecer de perto as novidades da UZCA, um projeto que transforma vidas em Arraial do Cabo.

Local: Rua dos Prazeres, 5 Monte Alto, Arraial do Cabo

Data: 1º de dezembro

Horário: 14h às 19h

Para mais informações, entre em contato pelo telefone 22 981120238 ou pelo e-mail uzcaarraialdocabo@gmail.com