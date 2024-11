Operação Policial - Divulgação/PF

Publicado 22/11/2024 15:57

Arraial do Cabo - Nesta quinta-feira (21), a Polícia Federal deflagrou, em conjunto com o ICMBio, a Operação Mexilhão X com o objetivo de combater crimes ambientais e atuar no ordenamento turístico da Reserva Extrativista Marinha do Arraial do Cabo (Resex).



Na ação, que se iniciou no dia 14 de novembro e segue até dia 25, as equipes envolvidas monitoram embarcações industriais que estariam, possivelmente, exercendo atividades irregulares de pesca na região através de ferramentas proibidas. A prática consiste na pesca de espécies que estão dentro do período de defeso ou até mesmo em vias de extinção.



Durante a ação, policiais federais abordaram diversas embarcações, sendo algumas delas multadas ou notificadas por agentes do ICMBio por apresentarem discordâncias com o Plano de Manejo e Acordo de Gestão Ambiental vigentes.