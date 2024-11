38 tiras de maconha e 12 kits compostos por isqueiros e pacotes de seda - Divulgação/PM

Publicado 21/11/2024 17:18

Arraial do Cabo - Na manhã desta terça-feira (19), uma operação policial na Rua Manoel Duarte, na Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo, terminou com a apreensão de drogas e materiais relacionados ao tráfico. O suspeito, identificado como um homem de 26 anos, conseguiu fugir, mas deixou para trás uma sacola contendo drogas.

De acordo com a Polícia Militar, o homem possui um histórico extenso de crimes, incluindo sete anotações criminais por homicídio, porte ilegal de arma e tráfico de drogas. A guarnição chegou ao local após receber denúncias de movimentação de tráfico no beco da “Cabomar”.

Ao avistar a chegada da polícia, o suspeito tentou escapar, pulando de uma cisterna e correndo para dentro de uma casa. Durante a fuga, ele abandonou a sacola com 38 tiras de maconha e 12 kits compostos por isqueiros e pacotes de seda. O indivíduo conseguiu fugir pela porta dos fundos do segundo andar do imóvel, em direção à mata.

No momento da abordagem, a mãe do suspeito estava presente na residência. Ela autorizou a entrada dos policiais e, aparentemente, desconhecia as atividades ilícitas do filho. O material apreendido foi encaminhado para a 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP) de Arraial do Cabo, onde o caso foi registrado como associação para o tráfico de drogas.