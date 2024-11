Vacinação - Divulgação

Publicado 21/11/2024 16:09

Arraial do Cabo - Arraial do Cabo realiza, no sábado (23), mais uma etapa da Campanha Municipal de Vacinação Antirrábica Animal. A vacinação é gratuita! Todos os cães e gatos a partir dos 3 meses de idade e cadelas que tiveram filhotes há mais de 1 mês devem tomar a vacina. A dose é anual e auxilia no controle da raiva canina e felina.



Recomenda-se que os donos de cães levem focinheiras para seus animais com o intuito de evitar acidentes.



Confira os locais para levar seu pet:



Vila Industrial – 9h às 16h (Colégio 20 de Julho)

CESCAP no Parque das Garças – 9h às 16h

Escola Vera Felizardo – 9h às 16h

Administração do Novo Arraial – 9h às 16h

Posto de Saúde do Sabiá – 9h às 16h

Bar do Carlão no Caiçara – 9h às 16h



ATENÇÃO: No CESCAP do Parque das Garças também acontecerá o cadastramento para castração animal, que é realizado na Clínica Municipal de Castração Animal. Para fazer o cadastro, é necessário apresentar cópia da identidade, CPF, comprovante de residência, número do CadÚnico ou NIS/PIS.

