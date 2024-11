Defesa Civil de Arraial interdita muro - Ascom

Publicado 19/11/2024 15:23

Arraial do Cabo - A Defesa Civil de Arraial do Cabo interditou no domingo (17), um muro localizado no Morro da Coca-Cola. O local já está isolado com fita zebrada e possui risco eminente de desabamento.



Segundo o responsável pela Defesa Civil Ricardo Ferreira, o engenheiro da Secretaria de Obras já foi comunicado e esteve no local nesta segunda-feira (18) para realizar a vistoria e notificar o proprietário.



A casa, onde o muro faz parte, é de propriedade particular e é usada somente para veraneio ou aluguel nos finais de semana. O muro se encontra com diversas rachaduras, trincas e abaulado. Quem passa pelo local consegue ver que a estrutura está totalmente comprometida. A Defesa Civil recomenda que as pessoas não fiquem próximas ao local.

