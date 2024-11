Acusado de agressão contra uma mulher - Divulgação/PM

Publicado 18/11/2024 14:50

Arraial do Cabo - As forças de segurança de Arraial do Cabo prenderam, neste final de semana, um homem acusado de agressão contra uma mulher. A operação, que contou com a participação da Guarnição do CPROEIS, da Patrulha Maria da Penha e da ROMU, foi deflagrada após uma denúncia.

De acordo com as informações, a denúncia apontava que um homem estava agredindo uma mulher no distrito de Caiçara. Diante da gravidade da situação, as equipes se deslocaram imediatamente para o local indicado.

Ao chegar à cena, os policiais abordaram o suspeito e, durante a revista pessoal, constataram que ele possuía um mandado de prisão em aberto por violência doméstica. O homem foi detido e conduzido para a 132ª Delegacia de Polícia de Arraial do Cabo (132ª DP).

Após os procedimentos iniciais, o acusado foi transferido para a 126ª DP, em Cabo Frio, para o cumprimento do mandado de prisão e demais providências legais.