Superintendência da Juventude de Arraial do Cabo - Ascom

Publicado 19/11/2024 16:11

Arraial do Cabo - A Superintendência da Juventude de Arraial do Cabo marcou presença no G20 Social, um evento de relevância internacional que reúne representantes de diversas nações e organizações em torno de pautas globais, com foco em desenvolvimento sustentável, inclusão e políticas públicas para a juventude. A participação ocorreu a convite da Secretaria Nacional da Juventude (SNJ), destacando o protagonismo do município em questões de impacto global.



Representando Arraial do Cabo, a Superintendência da Juventude levou a voz e as demandas dos jovens cabistas para um cenário estratégico, reforçando o papel da cidade no mapeamento de decisões que impactam diretamente as gerações futuras.



De acordo com a Superintendência, o convite é reflexo do trabalho contínuo realizado no município, que tem se consolidado como referência em políticas públicas voltadas à juventude.



“Nosso objetivo é mostrar que Arraial do Cabo está preparado para contribuir e aprender em um espaço de debates que define tendências e ações globais. Estamos levando a nossa realidade e, ao mesmo tempo, buscando soluções que possam ser aplicadas localmente”, destacou o representante da Superintendência.



Com isso, Arraial do Cabo avança como um polo de liderança juvenil no estado do Rio de Janeiro.

