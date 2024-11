Reunião com ambientalistas e guias de turismo - Ascom

Reunião com ambientalistas e guias de turismo Ascom

Publicado 22/11/2024 17:46

Arraial do Cabo - Arraial do Cabo apresentou nesta sexta-feira (22) um projeto para mapeamento e sinalização das trilhas naturais do município. A iniciativa tem como objetivo tornar os trajetos mais seguros e acessíveis para moradores e turistas, promovendo turismo sustentável e conservação ambiental.

O evento reuniu guias de turismo, ambientalistas e adeptos de atividades ao ar livre, que discutiram os impactos positivos esperados, como geração de emprego e renda na região. O projeto é conduzido pela SEMAS em parceria com a Secretaria de Turismo e conta com apoio do Sebrae, por meio da plataforma eTrilhas.

A ação pretende transformar as trilhas em um circuito estruturado, favorecendo a experiência de visitantes e fortalecendo a preservação das unidades de conservação do município.