Publicado 26/11/2024 16:29

Arraial do Cabo - Os alunos da rede de municipal de Arraial do Cabo terão uma programação exclusiva com a “I Jornada das Infâncias” entre quinta-feira (28) e sexta-feira (29), das 8h30 às 17h30, exclusivamente para as turmas do Pré I ao 2° ano, com atividades no Espaço de Vivências. Durante as atividades, os pequenos poderão explorar a curiosidade por meio de pesquisa, investigação e experimentação.



O Espaço Multifuncional, projetado para promover a inclusão e acessibilidade, será equipado com materiais didáticos e adaptados às necessidades das crianças. Além disso, os pequenos cabistas poderão participar de diversas atividades literárias, como contação de histórias, brincadeiras e muito mais.



No sábado (30), a Formação Continuada realizará o Fórum de Práticas Pedagógicas para professores, equipe diretiva e assessoramento pedagógico. O objetivo é promover a troca de experiências vivenciadas em sala de aula, através de um espaço dinâmico e enriquecedor.



Durante os três dias, a partir das 17h30, o evento abre as portas para toda a população, trazendo apresentações culturais que prometem encantar toda criançada. A programação completa será divulgada em breve.

