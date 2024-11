Dupla Patati e Patatá - Divulgação

Dupla Patati e PatatáDivulgação

Publicado 28/11/2024 15:19

Arraial do Cabo - Será realizado nesta quinta-feira (28), em Arraial do Cabo, o esperado show da dupla Patati e Patatá, durante a Jornada das Infâncias. O evento acontecerá no CIEP, a partir das 17h30, e promete trazer muita diversão para os pequenos com um espetáculo repleto de música, dança e brincadeiras.



A famosa dupla, conhecida por encantar gerações com seu carisma e alegria, vai garantir uma tarde mágica para as crianças e suas famílias. Não perca essa oportunidade de viver esse momento único de diversão.



Patati e Patatá são uma das duplas mais queridas do universo infantil, com uma carreira marcada por décadas de sucesso. Conhecidos por suas roupas coloridas, palhaços carismáticos e personagens divertidos, eles conquistaram uma legião de fãs por meio de programas de TV, apresentações ao vivo e discos que embalam gerações.