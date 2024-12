Fenômeno da bioluminescência - Reprodução/Rede social

Publicado 02/12/2024 17:04

Arraial do Cabo - Um espetáculo da natureza encantou os banhistas da Praia Grande, em Arraial do Cabo, nos últimos dias. A internauta Esheley Azevedo registrou em vídeo o fenômeno da bioluminescência, onde o mar brilha intensamente com as ondas. A publicação nas redes sociais rapidamente viralizou, com internautas maravilhados com a beleza do momento.



A bioluminescência é um fenômeno natural causado por organismos unicelulares microscópicos, os dinoflagelados. Esses organismos liberam luz através de uma reação química, criando um efeito luminoso quando perturbados. Qualquer movimento na água, como ondas ou o deslocamento de um nadador, pode desencadear esse brilho intenso.



A Praia Grande, com suas águas cristalinas, se tornou um cenário perfeito para a observação desse fenômeno. A ocorrência da bioluminescência está ligada a diversos fatores ambientais, como temperatura da água, salinidade e quantidade de nutrientes. Esse fenômeno é temporário e pode variar em intensidade e duração.