Lagoa do Caiçara, em Arraial do Cabo - Reprodução/Rede social

Lagoa do Caiçara, em Arraial do CaboReprodução/Rede social

Publicado 10/12/2024 16:08

Arraial do Cabo - A Lagoa do Caiçara, em Arraial do Cabo, será oficialmente certificada pelo programa internacional Bandeira Azul na próxima sexta-feira (13). O hasteamento da bandeira acontece às 9h, durante uma cerimônia aberta ao público nas margens da lagoa.



O Programa Bandeira Azul avalia praias, marinas e embarcações que atendem critérios rigorosos de gestão ambiental, qualidade da água, segurança, infraestrutura e acessibilidade. A Lagoa do Caiçara foi aprovada em todos os requisitos, consolidando-se como um destino alinhado às práticas sustentáveis.



O prefeito Marcelo Magno (PL) destacou a importância do reconhecimento, afirmando que a certificação coloca Arraial do Cabo em maior evidência no cenário turístico. “Essa conquista atrai visitantes de diferentes regiões e amplia nossa presença no turismo internacional”, afirmou.



O secretário do Ambiente e Saneamento, Jorge Oliveira, ressaltou o compromisso da administração pública em minimizar os impactos da atividade turística enquanto busca benefícios para a população local e o meio ambiente.

Lagoa do Caiçara, em Arraial do Cabo Reprodução/Rede social