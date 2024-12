Prefeitura de Arraial - Reprodução

Prefeitura de Arraial Reprodução

Publicado 06/12/2024 15:12

Arraial do Cabo - Nesta sexta-feira (6), Arraial do Cabo iniciou as inscrições do Processo Seletivo 004/2024 para Contratação Temporária por Tempo Determinado e Formação de Cadastro Reserva dos Cargos da Secretaria de Segurança Pública para os cargos de Agente Controlador de Trânsito, Cozinheiro (a), Motorista D, Vigia e Guarda-Vidas. O edital completo está disponível no Diário Oficial do Município nº1272, no site - Nesta sexta-feira (6), Arraial do Cabo iniciou as inscrições do Processo Seletivo 004/2024 para Contratação Temporária por Tempo Determinado e Formação de Cadastro Reserva dos Cargos da Secretaria de Segurança Pública para os cargos de Agente Controlador de Trânsito, Cozinheiro (a), Motorista D, Vigia e Guarda-Vidas. O edital completo está disponível no Diário Oficial do Município nº1272, no site www.arraial.rj.gov.br

As inscrições serão realizadas exclusivamente online no site oficial da prefeitura e vão até às 23h59 do dia 12 de dezembro. Observação: É de inteira responsabilidade do (a) candidato (a) acompanhar a divulgação de todos os atos, editais e comunicados referentes ao certame.

Para outras informações, consulte o Diário Oficial do Município N° 1272, através do site: https://www.arraial.rj.gov.br/ ou entre em contato através do e-mail processoseletivo004-2024@adm.arraial.rj.gov.br