Águas da Praia dos Anjos são iluminadas por um raro fenômeno de bioluminescência - Reprodução/Rede social

Águas da Praia dos Anjos são iluminadas por um raro fenômeno de bioluminescência Reprodução/Rede social

Publicado 09/12/2024 17:32

Arraial do Cabo - Na madrugada desta segunda-feira (9), as águas da Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo, foram iluminadas por um raro fenômeno de bioluminescência. A reação química, provocada por organismos vivos, encantou moradores e turistas, que aproveitaram para registrar e mergulhar na água “iluminada”.



O fenômeno ocorre devido à oxidação de moléculas orgânicas em determinados organismos, como plânctons e microalgas. Essa reação transforma energia química em luz visível, criando o brilho que chamou a atenção de quem estava na praia.



Um morador compartilhou o momento nas redes sociais e descreveu a experiência: “No vídeo já é incrível, mas pessoalmente é sem explicação! Como é bom viver. Como é bom morar aqui”.



Segundo especialistas, a bioluminescência, que é rara em praias brasileiras, não apresenta riscos à saúde, desde que a água esteja limpa e livre de poluição. O contato com esses organismos é considerado seguro, e o fenômeno acontece naturalmente em condições específicas, como temperatura e salinidade ideais, além da concentração de organismos bioluminescentes.