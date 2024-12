Reunião entre a Prefeitura de Arraial do Cabo e o Projeto Baleia Jubarte para discutir a temporada de avistamento de 2025 - Ascom

Reunião entre a Prefeitura de Arraial do Cabo e o Projeto Baleia Jubarte para discutir a temporada de avistamento de 2025

Publicado 11/12/2024 15:31

Arraial do Cabo - A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Fundação de Meio Ambiente e Tecnologia (FUNTEC), e representantes do Projeto Baleia Jubarte se reuniram nessa segunda-feira (9) para alinhar os preparativos para a temporada de observação de baleias em 2025. O encontro reforçou o potencial turístico e ambiental da cidade, além de apresentar novidades que podem consolidar Arraial do Cabo, já conhecida como a Capital Nacional do Mergulho, como um importante centro estratégico para a conservação marinha.



Graças à localização geográfica privilegiada, que permite a observação de baleias da costa, o município se consolidou como um dos principais pontos de avistamento no Brasil.



“As baleias sempre fizeram parte da história da nossa cidade, mas, no passado, sofriam com a caça”, disse o prefeito Marcelo Magno em setembro, quando o projeto destacou que Arraial seria o local mais acessível no Brasil para avistar baleias. “Hoje, fico orgulhoso de ver Arraial do Cabo comprometido com a sustentabilidade, a preservação da espécie, e sendo procurado como um dos melhores pontos de avistamento do Brasil.”



Participaram do encontro o diretor do Projeto Baleia Jubarte, Enrico Marcovaldi, e o pesquisador Guilherme Maricato. Representando a FUNTEC e o município, estiveram presentes o presidente da fundação, Maycon Victorino; o vice-presidente, Edilmar da Silva; o coordenador de comunicação, Ronnie Plácido; a técnica ambiental Daiana Cabral; e a oceanógrafa Yaci Gallo Alvarez, assessora da fundação. A Fundação de Meio Ambiente e Tecnologia de Arraial do Cabo (FUNTEC) é um órgão municipal responsável por desenvolver e implementar políticas voltadas à preservação ambiental, tecnologia e sustentabilidade no município.

