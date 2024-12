Ação da campanha Dezembro Vermelho - Ascom

Ação da campanha Dezembro Vermelho Ascom

Publicado 12/12/2024 14:31

Arraial do Cabo - Teve início na última segunda-feira (9), em Arraial do Cabo, a campanha Dezembro Vermelho, que busca conscientizar a população sobre a prevenção ao HIV, outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e a importância do diagnóstico precoce.



O evento inicial, ocorrido na Praça do Guarany, reuniu moradores e visitantes, que puderam acessar testes rápidos para HIV, hepatites B e C e sífilis, além de receber preservativos gratuitamente. Segundo os organizadores, a campanha também tem como foco combater o preconceito e promover o acesso a informações e serviços de saúde.



Jorge Diniz, secretário de Saúde de Arraial do Cabo, destacou a importância da iniciativa: “Fazer o teste do HIV é importante para diagnosticar precocemente a infecção, iniciar o tratamento adequado e evitar complicações de saúde. Todos devem participar das campanhas. Essas ações visam combater o preconceito, promover informações sobre formas de prevenção, como o uso de preservativos, e estimular o acesso aos serviços de saúde, contribuindo para a redução da transmissão do vírus e melhoria da qualidade de vida das pessoas que vivem com HIV/Aids”.



A campanha, promovida pela Prefeitura por meio da Secretaria de Saúde, continuará ao longo de dezembro, com novas ações sendo programadas para outros pontos da cidade. Os próximos locais e horários serão divulgados em breve.

Ação da campanha Dezembro Vermelho Ascom

Ação da campanha Dezembro Vermelho Ascom