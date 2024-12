Alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Ascom

Publicado 13/12/2024 17:21

Arraial do Cabo - Os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) de Arraial do Cabo transformaram suas trajetórias de superação em literatura. Na quarta-feira (11), eles lançaram os livros “Histórias de quem voltou a estudar” e “Vivências sob o olhar da EJA”, durante uma cerimônia emocionante na Escola Francisco Porto de Aguiar.



As obras reúnem 17 histórias biográficas de alunos que, em diferentes momentos da vida, precisaram interromper os estudos, mas voltaram às salas de aula e agora compartilham suas experiências por meio da escrita. O lançamento foi celebrado por pais, amigos, professores e os próprios autores, que emocionaram o público ao mostrar como a educação transformou suas vidas.



Os participantes da cerimônia destacaram a importância da EJA como um espaço de oportunidades e ressocialização, onde histórias de vida são reescritas com coragem e inspiração. Os livros já estão disponíveis para leitura.

